GF Vip, le sorelle Selassié non sono principesse: la rivelazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le tre sorelle Selassié hanno mentito al Grande Fratello Vip? Secondo un’indiscrezione, le tre non sarebbero davvero principesse: il padre delle ragazze, infatti, in questo momento si troverebbe in carcere e non avrebbe alcuna discendenza di tipo reale! Dopo la finta laurea anche la discendenza sarà stata inventata? Al Grande Fratello Vip le tre sorelle Selassié, Lucrezia, Clarissa e Jessica, si sono presentate come “vere principesse“, eredi dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Le ragazze hanno mostrato grande orgoglio per le loro origini “nobili” e ne hanno fatto gran vanto, ma ora si sta sollevando un dubbio molto grande: le Selassié sono principesse oppure no? Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le trehanno mentito al Grande Fratello Vip? Secondo un’indiscrezione, le tre non sarebbero davvero: il padre delle ragazze, infatti, in questo momento si troverebbe in carcere e non avrebbe alcuna discendenza di tipo reale! Dopo la finta laurea anche la discendenza sarà stata inventata? Al Grande Fratello Vip le tre, Lucrezia, Clarissa e Jessica, sipresentate come “vere“, eredi dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Le ragazze hanno mostrato grande orgoglio per le loro origini “nobili” e ne hanno fatto gran vanto, ma ora si sta sollevando un dubbio molto grande: leoppure no? Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, ...

Advertising

infoitcultura : Sorelle Selassié GF Vip 6, Oggi: 'Finte principesse, il padre arrestato' - infoitcultura : Gf Vip, le sorelle Selassié non sarebbero vere principesse: «Il padre è figlio del giardiniere» - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le tre sorelle Selassiè non sarebbe principesse. Lo scoop: 'Il padre è in carcere' - infoitcultura : Gf Vip, le sorelle Selassié non sarebbero vere principesse: «Il padre è figlio del giardiniere» - zazoomblog : Gf Vip sorelle Selassié: quello che si è venuto a sapere è davvero molto grave - #sorelle #Selassié: #quello… -