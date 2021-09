Gf Vip | il brutto gesto di Manuel Bortuzzo a Lulú Selassie Fan furiosi | Mollalo subito

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Gf Vip , ildia Lulù. Fan infuriati: " lascialo cadere ora ". Pochi minuti fa ha iniziato a girare un video su Twitter che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il video parla della presunta storia d'amore tra il nuotatore e la principessa etiope. Ma qualcosa ha fatto storcere il naso ai followers. La principessa abbraccia teneramente il suo fidanzato (?), ma la reazione del ragazzo spiazza tutti., con indosso una maglietta dai colori accesi, rifugge Lulu e la congela così: " Per favore, questa maglietta costa molto ". Insomma, il nuotatore avrebbe avuto paura che la ragazza lo macchiasse di trucco. Il filmato ha fatto sussultare i fan. " Per favore, lascialo Lulu. Brilli da solo ", scrivono alcuni utenti. E ancora: " Che ...

Ora la coppia è stata pizzicata dalle telecamere del GFmentre si scambiavano qualche coccola ... In molti condannano il 'gesto ' di Bortuzzo, che evidentemente ha reagito con fin troppo ...Contattare direttamente Piero Neri sembrava tanto? No, meglio contattare un settimanale di gossip, certo. Raffaella Fico Grande FratelloGIF from Raffaella Fico GIFsMentre “Lulù” sembra molto presa dal giovane lui non si è ancora mostrato troppo interessato, cosa che anche suo padre ha dichiarato in una recente intervista. Leggi anche: GF Vip 6: Manuel… Leggi ...di E.C. Gf Vip , il brutto gesto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Manuel, che indossa una vistosa camicia colorata, scansa Lulù e la gela così: «Ti prego questa camicia costa tantissimo». Barbara D ...