Gf Vip, il brutto gesto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Fan furiosi: «Mollalo subito» (Di mercoledì 29 settembre 2021) . Pochi minuti fa ha iniziato a girare su Twitter un video che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il filmato riguarda la presunta storia d’amore tra il nuotatore e la principessa etiope. Ma qualcosa ha fatto storcere il naso ai follower. Nelle immagini, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sono in giardino. La princess abbraccia teneramente il suo fidanzato (?), ma la reazione del ragazzo spiazza tutti. Manuel, che indossa una vistosa camicia colorata, scansa Lulù e la gela così: «Ti prego questa camicia costa tantissimo». Insomma il nuotatore avrebbe avuto paura che la ragazza gliela macchiasse con il trucco. Il filmato ha fatto sobbalzare i fan. «Ti prego, lascialo Lulù. Tu brilli da sola», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Che brutto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) . Pochi minuti fa ha iniziato a girare su Twitter un video che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il filmato riguarda la presunta storia d’amore tra il nuotatore e la principessa etiope. Ma qualcosa ha fatto storcere il naso ai follower. Nelle immagini,sono in giardino. La princess abbraccia teneramente il suo fidanzato (?), ma la reazione del ragazzo spiazza tutti., che indossa una vistosa camicia colorata, scansae la gela così: «Ti prego questa camicia costa tantissimo». Insomma il nuotatore avrebbe avuto paura che la ragazza gliela macchiasse con il trucco. Il filmato ha fatto sobbalzare i fan. «Ti prego, lascialo. Tu brilli da sola», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Che...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, daytime del 28/09/21: brutto colpo per Miriana. Lei la tradisce così - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge fa un brutto scivolone: web su tutte le furie - _____________zu : Riassunto non letto #gfvip GF Vip, daytime del 28/09/21: brutto colpo per Miriana. Lei la tradisce così… - MarcoValetti3 : @Qua_Agatha Si si,come nel 50 quando i grandi del tabacco facevano fumare i vip e i medici,x dimostrare che il fumo… - incanthes : che brutto non essere nata ricca a quest’ora sarei stata all’after party di Donatella Versace e incontrare tanti vi… -