Gf Vip, Clarissa Selassié e le rivelazioni sui fidanzati famosi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Clarissa Selassié durante la notte ha svelato di essere uscita con degli sportivi ma anche che nella casa non c'è nessuno che ha conquistato il suo cuore Clarissa Selassié svela dei particolari sulla sua vita privata. Le sorelle di Clarissa Selassié, Lulù e Jessica, sembrano aver trovato le loro anime gemelle al Grande Fratello Vip. Clarissa Selassié invece non ha trovato nessuno che le faccia battere il cuore. Così ha confidato a Sophie Codegoni dicendole pure che se dovesse nutrire una simpatia particolare per qualcuno dei concorrenti non si farebbe nessun problema a lasciarsi andare. Ecco le sue parole a Sophie: "Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ..."

