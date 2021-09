GF Vip, anche la madre di Manuel Bortuzzo dice la sua sul flirt con Lulù Salassié (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rossella, la mamma di Manuel Bortuzzo, ha rotto il silenzio e anche lei, come il marito, ha deciso di parlare dell’esperienza del figlio al Grande Fratello Vip 6, nonché del flirt tra il ragazzo e la principessa etiope Lucrezia (Lulù) Salassié. Mantenendosi neutrale, la donna ha lasciato intendere di non volersi intromettere nella vita del figlio, né tanto meno nella sua esperienza nel reality show. Al GF Vip 6 il dramma di Sophie: l’ex tronista in lacrime Nessuno conosceva la dolorosa storia dell'ex tronista di Uomini e Donne che nella Casa ha incontrato la madre GF Vip 6, cosa pensano i genitori di Manuel del rapporto con ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rossella, la mamma di, ha rotto il silenzio elei, come il marito, ha deciso di parlare dell’esperienza del figlio al Grande Fratello Vip 6, nonché deltra il ragazzo e la principessa etiope Lucrezia (. Mantenendosi neutrale, la donna ha lasciato intendere di non volersi intromettere nella vita del figlio, né tanto meno nella sua esperienza nel reality show. Al GF Vip 6 il dramma di Sophie: l’ex tronista in lacrime Nessuno conosceva la dolorosa storia dell'ex tronista di Uomini e Donne che nella Casa ha incontrato laGF Vip 6, cosa pensano i genitori didel rapporto con ...

