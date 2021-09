GF Vip 6: cosa pensa Bonolis della lite tra le opinioniste? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche se è circolata la voce che fosse tutto fatto a tavolino, sembra che la tempesta creatasi tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sia fin troppo reale. Le due si sono davvero immerse in un’accesa discussione, e ora anche il marito della Bruganelli ha detto la sua a riguardo. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 27 settembre 2021, uno degli avvenimenti che ha fatto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche se è circolata la voce che fosse tutto fatto a tavolino, sembra che la tempesta creatasi tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sia fin troppo reale. Le due si sono davvero immerse in un’accesa discussione, e ora anche il maritoBruganelli ha detto la sua a riguardo. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 27 settembre 2021, uno degli avvenimenti che ha fatto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Melinda_67 : RT @alessiomagno1: Ho sentito parlare del Grande Fratello VIP, ho messo un attimo su Canale5 per vedere chi fossero…che tristezza, che squa… - lawetorder : RT @alessiomagno1: Ho sentito parlare del Grande Fratello VIP, ho messo un attimo su Canale5 per vedere chi fossero…che tristezza, che squa… - alessiomagno1 : Ho sentito parlare del Grande Fratello VIP, ho messo un attimo su Canale5 per vedere chi fossero…che tristezza, che… - AirinVein : Per fare la madre di Sarah hanno letteralmente preso una di 20 anni e le hanno piazzato una parrucca grigia tipo le… - xposeidone : RT @francofranchi81: @doluccia16 Continuano con Morisi per colpire Salvini e,politici e vip che ottenevano green pass fasulli non se ne par… -