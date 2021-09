GF Vip 6, arrestato il padre delle Principesse Salassié: gli autori le informeranno? (Di mercoledì 29 settembre 2021) A quanto pare nella famiglia delle Principesse Selassié c’è una brutta situazione che nelle scorse ore ha avuto un vero e proprio colpo di scena. Stando a quanto riporta TvSvizzera.it, infatti, il loro padre Hailé Selassié è stato arrestato a Lugano, dove attualmente si trova in carcere. Ma le tre figlie – Lucrezia (Lulù), Jessica e Clarissa – che si trovano nella Casa del GF Vip 6, verranno messe al corrente? GF Vip, il padre di Bortuzzo gela Lulù: “Non è per mio figlio” Intervistato da una nota radio romana, l'uomo ha dichiarato categoricamente che al figlio piace un altro genere di ragazza GF Vip 6, arrestato il padre delle ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) A quanto pare nella famigliaSelassié c’è una brutta situazione che nelle scorse ore ha avuto un vero e proprio colpo di scena. Stando a quanto riporta TvSvizzera.it, infatti, il loroHailé Selassié è statoa Lugano, dove attualmente si trova in carcere. Ma le tre figlie – Lucrezia (Lulù), Jessica e Clarissa – che si trovano nella Casa del GF Vip 6, verranno messe al corrente? GF Vip, ildi Bortuzzo gela Lulù: “Non è per mio figlio” Intervistato da una nota radio romana, l'uomo ha dichiarato categoricamente che al figlio piace un altro genere di ragazza GF Vip 6,il...

