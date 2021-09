(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip 6 non si fa altro che parlareper la privacy degli uomini richiesta, e ottenuta, da, dopo due settimane dall’inizio del reality show. L’argomento, ancora tabù per la televisione italiana, è stato discusso dai concorrenti del GF quando erano seduti a tavola. Manila Nazzaro, rispondendo a una domanda di Gianmaria Antinolfi, ha spiegato che l’inquilino si trovasse nellache il Grande Fratello ha messo a loro disposizione. adoro che il Gf ha messo a disposizione unaper la privacy degli uomini ma amo un po’ di più loro che lo sbandierano ai quattro venti a tavola in diretta scusate #gfvippic.twitter.com/vrNrdqiQ6O — ??? (@crmbrcc) September 28, 2021 Gli uomini del Grande Fratello Vip 6 avranno una ...

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip 6, Alex Belli sblocca una nuova stanza della Casa per l’autoerotismo #GFVip6 #GFVip - Domenic51648771 : - blogtivvu : La stanza della privacy al Grande Fratello Vip: ecco a cosa serve, la richiesta di Alex Belli – VIDEO - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: 'Alex Belli ce l’ha piccolo, una cosuccia” - infoitcultura : GF Vip 6, Katia Ricciarelli: “Alex è troppo furbo” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Valentina Nulli Augusti ha partecipato, come ospite, al Grande Fratello2021 due volte. L'ex protagonista di Temptation Island 2021 è stata invitata da Alfonso ... Soleil Sorge eBelli. ...... e poi nell'ultima diretta lancia una frecciatina a Sophie Codegoni, Soleil Sorgè eBelli. In ... Tommaso Eletti ha voluto parlare della partecipazione di Valentina al 'Grande Fratello'. Oltre ...Fedez commenta la sua imitazione a Tale e Quale Show: "Non mi somiglia per niente" Fedez è intervenuto su Instagram per commentare la sua imitazione avvenuta nel corso della prima puntata di Tale e Qu ...Katia Ricciarelli, nelle ultime ore, ha fatto una rivelazione sulle dimensioni dei genitali di Alex Belli. Ecco cos'ha dichiarato.