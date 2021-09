Gerris Boats | la barca elettrica silenziosa che abbatte l’inquinamento

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 29 settembre 2021), la, in grado direda onda, ha vinto il premio Design Innovation Award per la categoria Multiscafi in occasione del Salone Nautico di Genova 2021. Il motivo? Eccolo: “Per una nuova concezione di utilizzo dello scafo a servizio di ampia gamma di utenze. Per l’impiego di sistemi di propulsione full-elettric, con varianti a idrogeno, e l’elevata autonomia consentita dalla bassa resistenza all’avanzamento”.vince il premio alla ricerca e all’innovazione Il Premio, dedicato ai prodotti esposti presentati nell’ultimo anno, intende promuovere l’eccellenza della produzione nautica presente al Salone che si distingua per ricerca, innovazione, qualità formale e tecnica, ...