Geosintesi e Bayer consolidano partnership sul controllo vegetazione ferroviaria

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) -, azienda leader in Italia per Rfi Ferrovie dello Stato Italiane e, azienda leader nei servizi di gestione dellainfestante per le Ferrovie Europee (Germania, Gran Bretagna e Francia) presentano le nuove tecnologie di rilevamento e gestione informatica delsostenibile delleinfestante lungo le linee ferroviarie, attraverso treni tecnologici e mezzi strada rotaia. In questi primi due anni, la collaborazione delle due aziende nella ricerca e sperimentazione sul campo, lungo le linee ferroviarie messe a disposizione da Rfi Ferrovie dello Stato, ha permesso di verificare i sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di alcune specie infestanti, consentendo un migliore uso delle miscele di agrofarmaci - dove ...