George Clooney | “Quando ho ritirato 14 milioni di dollari in contanti dalla banca gli addetti alla sicurezza si cag****o addosso”

"Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: 'Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell'altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?'". A dirlo è George Clooney che, in un'intervista a GQ in occasione della sua nomina a "Icona dell'anno", ha rivelato i motivi che lo spinsero otto anni fa a regalare un milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 migliori amici. Era già stato uno di loro, il suo socio in affari Rande Gerber, a parlare nel 2017 del gesto di generosità del divo di Hollywood, ma ora è lui stesso a ricordare quei momenti. Clooney racconta di aver noleggiato un furgone ...

