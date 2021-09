Gasperini | “Serata bellissima” | Zapata | “Vittoria di Bergamo”

(Di mercoledì 29 settembre 2021). “Bravi ragazzi, hanno giocato con accanimento e velocità. È stata una. Una partita difficile ma abbiamo meritato di vincere. Era quello che volevamo: pareggiare col Villarreal e vincere contro lo Young Boys, poi vedremo con il Manchester, dobbiamo cercare punti ovunque”. È felicissimo, spesso acclamato dai tifosi durante e dopo la partita. Ma non è stato facile superare gli svizzeri. Le difficoltà di questa partita? “Loro sono bravi soprattutto sul loro campo, veloci, pericolosi in ripartenza. E però noi siamo stati bravi a non concedergli spazi. Avevamo fiducia, abbiamo avuto occasioni e contavamo di vincere anche nel finale”. Il ritorno di Muriel? “È andato vicino al gol con alcune giocate, ora dovrà ritrovare la miglior condizione… Lui sa sempre creare azioni da gol. Ci voleva. ...

Advertising

sportli26181512 : Gasp: 'Vittoria meritata e qualificazione aperta. Ma si è stirato Gosens': Gasp: 'Vittoria meritata e qualificazion… - sportmediaset : #Atalanta, #Gasperini: 'Una bellissima serata, vittoria difficile e meritata'. #SportMediaset - sportface2016 : #UCL | #AtalantaYoungBoys 1-0, le parole del tecnico nerazzurro Gian Piero #Gasperini -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Serata

Gian Pieropuò essere soddisfatto dopo aver vinto la partita che non si poteva fallire, quella con lo Young Boys. "È stata una bellissima, con tanto entusiasmo e tanto pubblico. Abbiamo vinto ...Il tecnico Gian Pierosi sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non avevamo vinto ancora a Bergamo, è stata una bellissimacon entusiasmo e pubblico.Subito grande apprensione tra i fantallenatori, con Sky che aveva parlato di stiramento al flessore. Duvan è fondamentale, stasera non ha fatto gol ma l’assist a Pessina vale praticamente una rete Gas ...Robin Gosens è uscito per infortunio nel primo tempo di Atalanta-Young Boys. Le sue condizioni sono apparse sin da subito preoccupanti, e infatti Gian Piero Gasperini nel post-partita lo ha confermato ...