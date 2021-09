Gasperini prima di Atalanta-Young Boys: “Sfida speciale, ci sono i tifosi…” (Di mercoledì 29 settembre 2021) È un Gian Piero Gasperini equilibrato ed emozionato (per il ritorno dei tifosi in una gara Champions League) quello che si è presentato davanti ai microfoni prima dell’importante match che opporrà la sua Atalanta allo Young Boys che, nella prima giornata, è riuscito a vincere contro il Manchester United. Le parole di Gasperini in vista dell’appuntamento di Champions Ecco le dichiarazioni del mister della Dea rilasciate nella consueta conferenza stampa che precede la Sfida tra Atalanta e Young Boys di Champions League: “Una partita speciale, perché dopo tanto girovagare riusciamo a giocare in casa col nostro pubblico. Una giornata storica per l’Atalanta. Per lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) È un Gian Pieroequilibrato ed emozionato (per il ritorno dei tifosi in una gara Champions League) quello che si è presentato davanti ai microfonidell’importante match che opporrà la suaalloche, nellagiornata, è riuscito a vincere contro il Manchester United. Le parole diin vista dell’appuntamento di Champions Ecco le dichiarazioni del mister della Dea rilasciate nella consueta conferenza stampa che precede latradi Champions League: “Una partita, perché dopo tanto girovagare riusciamo a giocare in casa col nostro pubblico. Una giornata storica per l’. Per lo ...

