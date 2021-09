Future USA positivi. Wall Street prova il rimbalzo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata fortemente negativa, iUSA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in positivo, cercando di mettere a segno un parziale. I titoli tecnologici – ieri oggetto di forti vendite – spingono il Nasdaq nel pre-market. Gli investitori si trovano a valutare i negoziati del Congresso sul tetto del debito degli Stati Uniti e la trimestrale di Micron, colosso del campo dei semiconduttori. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,45% a 34.453 punti, mentre quello sullo S&P 500 aumento dello 0,60% a 4.379 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +86% a 14.894 punti.Sul fronte macroeconomico, sono tornate a scendere le richieste di mutui settimanali USA. Dopo l’apertura della Borsa, saranno diffusi l’indicatore della vendita di case in corso e i dati sul greggio dell’EIA, che indicano le scorte ...

Dopo una giornata fortemente negativa, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in positivo, cercando di mettere ...