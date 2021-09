Furto da 8 euro | ora rischia fino a 6 anni di carcere Il giudice | Ma davvero volete farmi fare questo processo?

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Pare che l'anziano avesse cercato di portar via da un grande magazzino di Cagliari tre scatolette di aghi per macchina da cucire , valore complessivo 8circa, ed ora " scrive La Nuova Sardegna - ...

... valore complessivo 8circa, ed ora " scrive La Nuova Sardegna - rischia fino a 6 anni di reclusione peraggravato . Le parole del giudice Secondo quanto si legge sul quotidiano sassarese ... Pare che il pensionato 73enne avesse cercato di portar via da un grande magazzino di Cagliari tre scatolette di aghi per macchina da cucire del costo di 2,69 euro l'una. E' accusato di furto aggravato ...