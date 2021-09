Fumio Kishida vince le elezioni: sarà il prossimo primo ministro giapponese (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fumio Kishida, l’ex alto diplomatico giapponese, ha vinto il voto di leadership da parte dei legislatori del Partito Liberal Democratico al potere, assicurandosi quasi che sarà il prossimo primo ministro del paese. Cosa indicano queste elezioni per Fumio Kishida? Kishida, 64 anni, sostituirà l’impopolare Yoshihide Suga, che ha annunciato all’inizio di questo mese che si Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021), l’ex alto diplomatico, ha vinto il voto di leadership da parte dei legislatori del Partito Liberal Democratico al potere, assicurandosi quasi cheildel paese. Cosa indicano questeper, 64 anni, sostituirà l’impopolare Yoshihide Suga, che ha annunciato all’inizio di questo mese che si

