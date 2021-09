Advertising

italiagiappone : #Giappone: #Fumio_Kishida, già Ministro degli #Esteri, è stato eletto nuovo leader dal Partito liberal-democratico… - P_risks : Fumio Kishida nuovo leader del partito Liberal Democratico giapponese e prossimo premier #Japan #globalelections… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Fumio Kishida diventerà primo ministro del Giappone - ilpost : Fumio Kishida diventerà primo ministro del Giappone - RenatoTojol : RT @Agenzia_Italia: Chi è Fumio Kishida, il prossimo premier del Giappone -

Dei quattro candidati, Taro Kono e, entrambi ex ministri degli Esteri, sono i favoriti, e saranno loro, molto probabilmente, ad andare al ballottaggio: dove peraltro saranno decisivi i ...[fonte SCMP ] Giappone:verso la premiership Sarà l'ex ministro della Difesa,, a guidare il Liberal Democratic Party (LDP), il partito che detiene la maggioranza in parlamento. ...L'ex ministro degli Esteri giapponese Fumio Kishida ha vinto la corsa per la leadership del Partito Liberal Democratico (Ldp), una vittoria che gli assicurerà in linea teorica tra pochi giorni il ruol ...