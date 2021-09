Fumio Kishida: chi è il futuro premier del Giappone? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il partito Liberal-democratico ha scelto il suo nuovo leader, ovvero Fumio Kishida. Si tratta di una garanzia per il Giappone C’è bisogno, ogni tanto, anche di cambiare. In Giappone lo sanno bene. Quindi, proprio ieri, si sono svolte le primarie per la nomina del nuovo leader del Partito liberaldemocratico (Ldp) del Giappone. A vincere le elezioni è stato Fumio Kishida, ex ministro degli Esteri e della Difesa. Nei sondaggi, nonostante tutto, era favorito Taro Kono, ministro incaricato della gestione della crisi sanitaria. Dopo le elezioni interne del partito è quasi certa la nomina di Kishida come primo ministro Giapponese. L’annuncio sarà comunque ufficiale lunedì prossimo. Questa è la seconda volta che il nuovo ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il partito Liberal-democratico ha scelto il suo nuovo leader, ovvero. Si tratta di una garanzia per ilC’è bisogno, ogni tanto, anche di cambiare. Inlo sanno bene. Quindi, proprio ieri, si sono svolte le primarie per la nomina del nuovo leader del Partito liberaldemocratico (Ldp) del. A vincere le elezioni è stato, ex ministro degli Esteri e della Difesa. Nei sondaggi, nonostante tutto, era favorito Taro Kono, ministro incaricato della gestione della crisi sanitaria. Dopo le elezioni interne del partito è quasi certa la nomina dicome primo ministrose. L’annuncio sarà comunque ufficiale lunedì prossimo. Questa è la seconda volta che il nuovo ...

