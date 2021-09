Francia, lo zio di Saman nega l'omicidio e rifiuta l'estradizione in Italia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Danish Hasnain , l'uomo accusato di aver ucciso la nipote Saman Abbas a Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile, ha negato le accuse e ha rifiutato l'estradizione in Italia . 'E' tutto falso. Forse ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) Danish Hasnain , l'uomo accusato di aver ucciso la nipoteAbbas a Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile, hato le accuse e hato l'in. 'E' tutto falso. Forse ...

Advertising

globalistIT : - ilriformista : La seconda udienza fissata al 20 ottobre. Lo zio della 18enne scomparsa a Novellara è accusato di “sequestro, lesio… - vitaindiretta : Francia, lo zio di #Saman nega l’omicidio e rifiuta l’estradizione in Italia - #LaVitaInDiretta - TgrRai : Caso #SamanAbbas, i carabinieri di Reggio Emilia presto in Francia a caccia del cugino latitante. Dopo l'arresto de… - Marcfortezza : @borghi_claudio C'era un mandato internazionale,o fai come la Francia quando proteggeva i terroristi o fai come la… -