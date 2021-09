Francia e Grecia | accordo militare in chiave energetica E Ankara…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dietro la stretta di mano da 5 miliardi di euro tra il Presidente francese e il Premier greco potrebbe esserci una nuova fase geopolitica, sia nel Mediterraneo orientale per le mire di Erdogan sul gas greco e cipriota, ma anche in Ue alla voce difesa europea. Macron e Mitsotakis trovano unper 3 fregate Belh@rra e 3 corvette, come anticipato su queste colonne alcuni mesi fa: lacosì, dopo 24 caccia Rafale, potenzia anche la propria Marina acquisendo di fatto un alleato strategico in un fazzoletto di acque dove le minacce di Ankara non cessano. Il premier greco: “Abbiamo la stessa visione con Macron per lo sviluppo delle necessarie capacità di difesa e delle capacità di risposta autonoma dell’Europa alle sfide che deve affrontare”.Il premier greco è a Parigi dove ha chiuso una importante commessa, dopo cinque ...