Francesco Acquaroli | «Talento e contraddizioni | vi presento Diabolik e l’eterno discrimine umano»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 7 agosto 2019. Un colpo di pistola sparato a bruciapelo spezza la quiete del Parco degli Acquedotti. Su una panchina, esanime, giace il corpo di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, capo ultras della Lazio e – più in generale – bandiera del tifo organizzato. Ad oltre due anni da quel drammatico e – ancora oggi – poco chiaro fatto di cronaca, Francesco Acquaroli racconta «Un uomo chiamato Diabolik», il nuovo podcast di Chora Media che ripercorre in sei puntate le principali tappe della vita di Piscitelli. «Il suo omicidio, per la modalità di esecuzione, ha pietrificato la città», ci rivela l’autore, presentando lo show che dal 25 settembre è disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming. «Sembrava impossibile fosse successo così vicino a tutti noi».