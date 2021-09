Franceschini e Gualtieri si accorgono che a Piazza Vittorio c’è degrado… ma fino ad oggi dove stavano? (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Mi piacerebbe fare una sfida insieme su Piazza Vittorio, mettendo insieme tanti interlocutori Comune, Ministero dell’Interno, della Cultura e I Municipio. E’ stato recuperato il parco ma si cominciano a rivedere fenomeni non gradevoli“. A parlare è il ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenendo a ‘La cultura fa per Roma’ al Brancaccino Openair, insieme a Roberto Gualtieri. Da anni i residenti dell’Esquilino non ricevono risposte Il Pd si accorge che a Piazza Vittorio c’è un problema di degrado e di sicurezza, un problema enorme, dinanzi al quale l’espressione “fenomeni non gradevoli” suona come una presa in giro. Eppure i residenti dell’Esquilino fanno cortei e fiaccolate per farsi sentire fin dai tempi in cui era sindaco Ignazio Marino. E non hanno avuto risposte. I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Mi piacerebbe fare una sfida insieme su, mettendo insieme tanti interlocutori Comune, Ministero dell’Interno, della Cultura e I Municipio. E’ stato recuperato il parco ma si cominciano a rivedere fenomeni non gradevoli“. A parlare è il ministro della Cultura Dario, intervenendo a ‘La cultura fa per Roma’ al Brancaccino Openair, insieme a Roberto. Da anni i residenti dell’Esquilino non ricevono risposte Il Pd si accorge che ac’è un problema di degrado e di sicurezza, un problema enorme, dinanzi al quale l’espressione “fenomeni non gradevoli” suona come una presa in giro. Eppure i residenti dell’Esquilino fanno cortei e fiaccolate per farsi sentire fin dai tempi in cui era sindaco Ignazio Marino. E non hanno avuto risposte. I ...

