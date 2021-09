Francesca Sofia Novello, lo scatto in bianco e nero conquista: “Super chic” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ha rubato il cuore di Valentino ed oggi anche quello dei follower: Francesca Sofia Novello è meravigliosamente chic nella sua ultima foto! Bella da far paura ed emblema di eleganza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ha rubato il cuore di Valentino ed oggi anche quello dei follower:è meravigliosamentenella sua ultima foto! Bella da far paura ed emblema di eleganza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da MariaGalizia su BlogLive.it.

Advertising

Sofia_1_vv : RT @francycognato: No,non è possibile che per questo piccolino non arrivi neanche una richiesta di adozione! ETTORE è un simil volpino di 1… - Sofia_1_vv : RT @francycognato: Guardate BYRON, com'è bello ed elegante! Questo cagnolone di 2 anni ha tanta voglia di correre e di ricevere carezze! Bu… - Sofia_1_vv : RT @francycognato: MARLEY, 1 anno Il cane ideale: bello, tranquillo, socievole con tutti, buonissimo ed obbediente. Eppure... Mai una richi… - Sofia_1_vv : RT @francycognato: JACKSON,quanti appelli dovremo ancora fare??? 3 anni di vita,3 anni di reclusione.Non bastano? Jack è un cane intelligent… - Sofia_1_vv : RT @francycognato: SCODINZOLINA in clinica Prescritta terapia con antidolorifico e altre medicine x la sua artrosi Serve un miracolo per qu… -