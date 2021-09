Francesca Fialdini retroscena sul suo passato: “Così ho scoperto di avere quella malattia” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Fialdini, Così aveva scoperto di avere quella malattia. Il suo racconto di quei giorni stranianti chiusa in casa. Francesca Fialdini è una delle conduttrici tra le più apprezzate. Laureata in Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, dopo tanta gavetta in radio e anche come collaboratrice redazionale, è approdata in televisione – prendendo parte a Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.avevadi. Il suo racconto di quei giorni stranianti chiusa in casa.è una delle conduttrici tra le più apprezzate. Laureata in Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, dopo tanta gavetta in radio e anche come collaboratrice redazionale, è approdata in televisione – prendendo parte a

Advertising

Gio55981465 : RT @AlfoB5: @GiusCandela A Mara Venier e Francesca Fialdini non piace questo tweet - AlfoB5 : @GiusCandela A Mara Venier e Francesca Fialdini non piace questo tweet - infoitcultura : Francesca Fialdini, chi è e cosa fa lo storico fidanzato: nozze in vista - infoitcultura : Da noi a ruota libera: tutti gli ospiti di Francesca Fialdini del 26 settembre - infoitcultura : Francesca Fialdini, ha ceduto al bisturi? | Cosa si cela dietro la sua forma impeccabile -