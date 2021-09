«France» | il trailer in anteprima del film con Lea Seydoux

(Di mercoledì 29 settembre 2021) France è il nome della protagonista, giornalista in carriera nella Francia di Emmanuel Macron. France de Meurs è una star della televisione, sempre di corsa fra una diretta, una guerra in Paesi lontani e il trambusto della sua vita privata. Il suo mondo scintillante sembra, però, crollare dopo un banale incidente stradale e questa inaspettata irruzione della realtà le fa rimettere in discussione tutta la sua vita. France tenta di rifugiarsi nell’anonimato, ma la sua fama la rincorre. Fino a quando un nuovo amore sembra mettere fine alla sua ricerca. «France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux«France» con Léa Seydoux

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : France trailer

News - Cineuropa

Potete guardare ilufficiale del film 'A Chiara' nel video che trovate in alto, in testa a ... Prodotto da Stayblack Productions con Rai Cinema, Haut et Court e ArteCinéma, 'A Chiara' ...Prodotto da: Stayblack Productions con Rai Cinema, Haut et Court, e ArteCinéma LinkA CHIARA di Jonas Carpignano -Italiano HD Watch this video on YouTubeIl Giro Del Mondo in 80 giorni la serie tv Rai con David Tennant si presenta, prime immagini, il cast della serie dove vederla ...