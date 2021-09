Formazioni ufficiali Wolfsburg-Siviglia | Champions League 2021 2022

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledi, match della fase a gironi di. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre a caccia di punti nel secondo appuntamento della fase a gruppi. Quale sarà l’esito finale della partita? Scopriamolo insieme. Nel frattempo, ecco le scelte di formazione dei due tecnici. Le: Casteels; Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon; Arnold, Guilavogui; Baku, Lukebakio, Steffen; Weghorst: Bono; Navas, Koundé, D. Carlos, Acuna, Fernando, Jordan, P.Gomez, Suso, Ocampos, Rafa Mir. SportFace.

