Food and Health, la relazione tra cibo e salute diventa un nuovo Corso di Laurea (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cibo e Salute, un binomio sempre più importante, una relazione stretta e imprescindibile, oggi più che mai. Al punto da diventare protagonista anche nei piani di studio dell’Università di Padova: Food & Health è il nuovo corso di laurea magistrale, rivolto a studenti internazionali (viene tenuto in lingua inglese), creato per rispondere, da un lato, alle sfide globali del settore alimentare, ambientale, nutrizionistico e medico, dall’altro alle nuove esigenze che emergono dal mercato e dalle esigenze della popolazione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cibo e Salute, un binomio sempre più importante, una relazione stretta e imprescindibile, oggi più che mai. Al punto da diventare protagonista anche nei piani di studio dell’Università di Padova: Food & Health è il nuovo corso di laurea magistrale, rivolto a studenti internazionali (viene tenuto in lingua inglese), creato per rispondere, da un lato, alle sfide globali del settore alimentare, ambientale, nutrizionistico e medico, dall’altro alle nuove esigenze che emergono dal mercato e dalle esigenze della popolazione.

Advertising

GeoKnowsBest : Tiramisu and Espresso Martini @bellalunaaventura - MarinaSereni : RT @cooperazione_it: DG @margiodi per la presentazione del “Food and waste around the world – Cross country report” promosso @spreco_zero c… - IndigoMist3 : RT @lifegoals4me: CUCULLI GENOVESI (POTATO AND PINE NUT FRITTERS) #food - icumi2021 : @ArtTatum3 @38grammi @barbarab1974 La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato in via definitiva il vaccino… - ain_food : RT @seonhodino: Omoooo bora's eomma and appa ???? #HometownChaChaCha #?????? -