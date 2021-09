Fondazione Umberto Veronesi | a ottobre tornano ‘Le noci per la ricerca’

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Con l’acquisto di una confezione disi sostiene il lavoro di eccellenti medici e ricercatori, selezionati da, impegnati nell’ambito dell’oncologia femminileè il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una patologia che ancora oggi colpisce ogni anno in Italia circa 55mila donne. Un intero mese, considerato rosa, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamento alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci. Dal 2016, grazie al progetto “Leper la ricerca”, adognuno di noi acquistando un piccolo pacchetto di, con guscio o senza, può sostenere il progresso della ricerca ...

Leggi anche › Le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi in prima linea contro il tumore al seno › Shopping per finanziare la ricerca: Qvc e Fondazione Umberto Veronesi nella lotta ...

Con l'acquisto di una confezione di noci si sostiene il lavoro di eccellenti medici e ricercatori, selezionati da Fondazione Umberto Veronesi, impegnati nell'ambito dell'oncologia femminile Ottobre è ...