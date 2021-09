Fondazione Treccani Cultura presenta #leparolevalgono Festival della lingua italiana

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Lecco. “” è l’appuntamento annuale ideato dallaperre i temi più rilevanticostante ricerca disulla, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessi-cografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del mondo contemporaneo, prestando sempre particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione, di ragionamento, di condivisione e di sincero, rispettoso e costruttivo confronto tra diverse posizioni. La seconda edizione del, che si terrà dall’8 al 10 ottobre 2021 a Lecco (luogo manzoniano per ...