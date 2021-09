Flamingo è il nuovo disco di Antonio Tallarico | Un ricordo dell' estate che sta finendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Una passione chiamata musica. Oraesce con unlavoro:è il titolo del suo. Si tratta di un genere tech house dalle sfumature tecno con tonalità in LA minore. Dalle prime informazioni musicali si sa che ilva a 124 bpm ed è stato concepito, volutamente, per la dance floor. "L'ideaa canzone è venuta una sera stavo sperimentando diverse combinazioni di sample vocali. È anche unche sta", racconta. Da oggi il suoè disponibile su Spotify. La passione per la musica ha sempre scandito la vita di, “Crescendo ...