Fiorentina-Napoli sarà diretta dall’arbitro Sozza | a Valeri il derby di Torino

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La partita tra Fiorentina e Napoli, valida per la 7^ giornata di Serie A, sarà arbitrata da Simone Sozza di Seregno. Gli assistenti saranno Bindoni e Lo Cicero, il quarto uomo Serra; al VAR Aureliano e Meli. Tra le altre designazioni, Maresca dirigerà il match tra Inter e Juventus (Di Paolo al VAR), mentre Di Bello è stato designato per Atalanta-Milan (Abisso in video).

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali delle partite della settima giornata del campionato di Serie A. C'è Sozza per Fiorentina-Napoli. Questa la sestina arbitrale completa designata per il match in programma allo stadio Franchi di Firenze domenica 3 ottobre alle ore 18:00: ARBITRO: Simone Sozza di Seregno. ASSISTENTI: Bindoni e Lo Cicero. IV UOMO: Serra. VAR: Aureliano. AVAR: Meli.