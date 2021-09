Fiorentina-Napoli | arbitra Sozza | ecco le designazioni della Serie A

(Di mercoledì 29 settembre 2021)l’AIA affida all’arbitro Simonela direzione di gara valida la 7a giornata di campionato diA. Resi noti anche i nomi degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR per quanto riguarda tutti i match del massimo campionato italiano. Per la sfidaè stato designato il giovane Simone, mentre al Var ci sarà Aureliano, ovvero l’arbitro che tirò fuori il cartellino rosso per Osimhen in-Venezia. Giudice Sportivo: Osimhen multato.A: tutte leCAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45 VOLPI TEGONI – TOLFO IV: MARCHETTI VAR: BANTI AVAR: DI VUOLO SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00 MARIANI VALERIANI – MARCHI IV: MASSIMI VAR: ...

...difesa dellae i suoi portieri hanno impiegato sei sfide di campionato per collezionare il primo clean sheet dell'anno. Da qui il tecnico Italiano vuole ripartire per affrontare il, ...15.00 ORSATO COSTANZO " MOKHTAR IV: MINELLI VAR: NASCA AVAR: COLAROSSIh. 18.00 SOZZA BINDONI " LO CICERO IV: SERRA VAR: AURELIANO AVAR: MELI ROMA " EMPOLI h. 18.00 AYROLDI BERTI "...Fiorentina-Napoli l'Aia affida all'arbitro Simone Sozza la direzione di gara valida la 7a giornata di campionato di Serie A.La CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 7ª giornata di Serie A al via venerdì 1 ottobre con l'anticipo Cagliari - Venezia. Spiccano il derby Torino - Juve, Atalanta - Milan e Fiorent ...