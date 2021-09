Fiorentina | Italiano | «La società sta facendo qualcosa di unico in Italia»

Advertising

ZZiliani : La #Fiorentina di #Italiano è strepitosa ma il gol dell’1-0 di #Sottil è viziato da un fallo di #Gonzalez che va co… - FBiasin : #FiorentinaInter, primo tempo: #Italiano è proprio bravo, la #Fiorentina merita il vantaggio, #Inter male, arbitro peggio. - FabioOffreda : RT @cn1926it: #Commisso: “#Napoli fortissimo e amo i napoletani, ma prima o poi devono perdere…” - CalcioNews24 : #Italiano esalta il lavoro della Fiorentina - violanews : #Corvino: “#Italiano predestinato. Ambiente ‘tossico’ al mio ritorno”. Su #Vlahovic… #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

È un attacco durissimo a due grandi storiche del calcioquello sferrato dall'e x procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro . Intervenuto ai ...nei giorni scorsi dal presidente della: ...... non usa giri di parole per spiegare la situazione economica del calciolanciando precise ... 'L'operazione Gianluca Mancini - Alessandro Santopadre fu una truffa nei confronti della...Chi gioca e chi no in casa Fiorentina per la sfida contro il Napoli del prossimo turno di campionato. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che fa il punto su certezze, cambi e dubbi di formazione: “ ...L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato così del suo passato in viola: “Dopo dieci anni a Firenze, la Fiorentina ormai me la sento addosso.