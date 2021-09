Fiorentina | Callejon punta al rinnovo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) FIRENZE - La prossima partita dellanon sarà come tutte le altre. Almeno non per José Maria, che con i partenopei ha vissuto anni speciali. Ora, però, il presente del numero 7 è ...

FIRENZE - La prossima partita dellanon sarà come tutte le altre. Almeno non per José Maria, che con i partenopei ha vissuto anni speciali. Ora, però, il presente del numero 7 è la Viola, e lui vorrebbe che fosse ...L'ex giocatore del Napoli, Josè, nella sfida contro il ' suo ' Napoli vuole convincere laa rinnovare il contrattoA Firenze ha figurato tra questi, rimpolpando la lista dei capri espiatori, anche Alfred Duncan: i 15 milioni spesi dalla Fiorentina per averlo dal Sassuolo ... Ci è riuscito Callejon, ci è riuscito ...Amato ancora moltissimo, ricordato, "cercato" ancora in automatico da Insigne...Jose Callejon domenica giocherà contro il "suo Napoli" ed ...