Fino all'ultimo battito, trama 2^ puntata 30 settembre: Diego si costituisce? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fino all'ultimo battito, la fiction Rai con protagonista Marco Bocci, dopo il grande successo della prima puntata andata in onda giovedì scorso, torna con una nuova appassionante puntata, domani 30 settembre. La trama, rivela che Diego entrerà nel panico quando Cosimo Patruno riuscirà ad evadere di prigione ed in seguito si vedrà costretto a prendersi cura di uno dei mafiosi rimasti feriti e di una prostituta incinta, il cui bambino sarà venduto ad una coppia. Il medico, rischierà di essere scoperto da Elena ed ormai stanco della rete di menzogne in cui è finito, vorrà andare alla polizia. Tuttavia, Vanessa farà ritorno in ospedale e lui cambierà idea, in quanto vuole salvarla, ma il padre della ragazza inizierà ad avere sospetti su di lui e ne ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 settembre 2021)all', la fiction Rai con protagonista Marco Bocci, dopo il grande successo della primaandata in onda giovedì scorso, torna con una nuova appassionante, domani 30. La, rivela cheentrerà nel panico quando Cosimo Patruno riuscirà ad evadere di prigione ed in seguito si vedrà costretto a prendersi cura di uno dei mafiosi rimasti feriti e di una prostituta incinta, il cui bambino sarà venduto ad una coppia. Il medico, rischierà di essere scoperto da Elena ed ormai stanco della rete di menzogne in cui è finito, vorrà andare alla polizia. Tuttavia, Vanessa farà ritorno in ospedale e lui cambierà idea, in quanto vuole salvarla, ma il padre della ragazza inizierà ad avere sospetti su di lui e ne ...

Advertising

acmilan : Rossoneri meet Colchoneros in an epic showdown at the Scala del Calcio ??? Don’t miss out! #MilanAtleti: una sfi… - riccardomagi : ??Abbiamo salvato il #ReferendumCannabis Grazie all'impegno di migliaia di persone che si sono mobilitate in tutta I… - Piu_Europa : ?? VITTORIA ?? ?? Abbiamo salvato il #ReferendumCannabis ?? Grazie all'impegno straordinario di migliaia di persone c… - CalcioNapoli24 : - mariobianchi18 : A questi deficienti farei pagare le cure fino all'ultimo cent. -