FIFA 22: EA Sports annuncia l’espansione del programma eSports (Di mercoledì 29 settembre 2021) Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hanno annunciato oggi un nuovo programma eSports EA Sports FIFA22 che si prevede attirerà decine di milioni di giocatori e spettatori. Con entrambe le competizioni 1v1 e 2v2, i giocatori rappresenteranno loro stessi, organizzazioni eSports riconosciute a livello mondiale, club di calcio del mondo reale e la loro nazione in una serie diversificata di eventi eSports FIFA. Le tre competizioni presenti nell’ecosistema eSports ampliato sono la FIFAe Club Series 2022, la FIFAe Nations Series 2022 e la EA Sports FIFA 22 Global Series che porta alla FIFAe ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 29 settembre 2021) Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association () hannoto oggi un nuovoEA22 che si prevede attirerà decine di milioni di giocatori e spettatori. Con entrambe le competizioni 1v1 e 2v2, i giocatori rappresenteranno loro stessi, organizzazioni ericonosciute a livello mondiale, club di calcio del mondo reale e la loro nazione in una serie diversificata di eventi e. Le tre competizioni presenti nell’ecosistema eampliato sono lae Club Series 2022, lae Nations Series 2022 e la EA22 Global Series che porta allae ...

Advertising

GameWorldgr : FIFA 22 Division Rivals - sportli26181512 : Fifa 22, i migliori giocatori per dribbling. CLASSIFICA: Scorre il countdown per l'uscita dell'edizione targata 22… - CriticoMilanist : Fifa ha inziato la sua lenta discesa quando anni fa ti faceva fare 3 pali a partita pur di farti perdere, tutti Gli… - esports247_it : RT @Calcio247_it: Sta per uscire #Fifa22, ecco i calciatori con il maggior valore potenziale - ToplessDrink : #DraftTop ?????? -