Fico | “Trovare una convergenza per inserire la tutela dell’ambiente in Costituzione sarebbe segnale politico forte”

"Occorre completare la transizione ecologica verso una economia circolare, basata sul rinnovo e il riciclo di materiali e prodotti esistenti, verso un utilizzo sempre più ampio di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, verso una rinnovata qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future. È un percorso che imporrà certamente costi, a beneficio, tuttavia, di una visione più lungimirante del nostro futuro. Una visione che mette al centro le future generazioni e il loro generale benessere. In questo solco si inserisce lo stesso dibattito sull'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione. Trovare una convergenza in tal senso sarebbe un segnale politico forte". Lo afferma il Presidente della Camera, Roberto Fico.

