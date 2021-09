Feyenoord-Slavia Praga Conference League | 30 settembre ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ambiscono a palcoscenici più prestigiosi della, come è giusto che sia. I cechi si presentano bene, anche se con qualche infortunato di troppo, dopo cinque vittorie di fila, compresa quella contro l’Union Berlino al debutto nella competizione. Ci sono però anche le defaillance contro Ferencvaros, in Champions, e Legia InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Deepnightpress : Feyenoord vs Slavia Prague | Europa Conference League 30-09-21: Pronostico e Formazioni #feysla #UECL #bettingtips… -

Ultime Notizie dalla rete : Feyenoord Slavia

UEFA.com

ad_dyn Girone E Maccabi Haifa 0 - 0RotterdamPraga 3 - 1 Union BerlinPraga 3,1, Maccabi Haifa 1, Union Berlino 0. Girone F Lincoln 0 - 2 Paok Salonicco Slovan ......Haifa -0 - 0 Kairat - Omonia 0 - 0 Lincoln - Paok 0 - 2 Flora - Gent 0 - 1 Mura - Vitesse 0 - 2 Slovan Bratislava - Copenaghen 1 - 3 HJK - LASK 0 - 2 Rennes - Tottenham 2 - 2Praga -...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...Missione all'estero per Davide Vagnati che è volato in Olanda per assistere alla partita tra il PSV Eindhoven e il Feyenoord ...