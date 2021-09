Festa della Polizia, sulla movida il Questore Giobbi : “Noi ci siamo sempre” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Celebrata nella Basilica di San Bartolomeo Apostolo la festività di S. Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. E’ stato l’Arcivescovo Metropolita mons. Felice Accrocca a celebrare la Santa Messa in occasione della ricorrenza della proclamazione, il 29 settembre 1949, da parte di Papa Pio XII. Nella Basilica che affaccia su Corso Garibaldi, gremita di uomini e donne poliziotti, ma anche di semplici cittadini, hanno presenziato alla funzione religiosa tutte le massime Autorità locali, che hanno voluto così recare anche il proprio saluto istituzionale al nuovo Questore Edgardo Giobbi, insediatosi lo scorso 20 settembre. Erano presenti il Prefetto Carlo Torlontano, il procuratore Aldo Policastro, il Presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Celebrata nella Basilica di San Bartolomeo Apostolo la festività di S. Michele Arcangelo, patronodi Stato. E’ stato l’Arcivescovo Metropolita mons. Felice Accrocca a celebrare la Santa Messa in occasionericorrenzaproclamazione, il 29 settembre 1949, da parte di Papa Pio XII. Nella Basilica che affaccia su Corso Garibaldi, gremita di uomini e donne poliziotti, ma anche di semplici cittadini, hanno presenziato alla funzione religiosa tutte le massime Autorità locali, che hanno voluto così recare anche il proprio saluto istituzionale al nuovoEdgardo, insediatosi lo scorso 20 settembre. Erano presenti il Prefetto Carlo Torlontano, il procuratore Aldo Policastro, il Presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi, ...

