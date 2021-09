Ferrero | “Caro presidente Draghi | a nome di 38 milioni di tifosi | riapra gli stadi al massimo della capienza”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) IlSampdoria,, ospite di La 7, alla trasmissione “L’aria che tira” ha parlato del futuro del calcio, lanciando un appello aldel Consiglio, Mario, affinchèglial. Queste le sue parole: “signor, adi 38dinon ti chiediamo soldi ti chiediamo di aprire gliche devono essere la casa di tutti iper una settimana, non solo per una partita. E poi, dato che abbiamo perso 1 miliardo e 200di euro, ci puoi rateizzare l’IRPEF? Bisognerebbe ...

Ferrero: "Caro Draghi, riapri gli stadi al 100%"

