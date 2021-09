Fatima Trotta, sapete come ha esordito in televisione? Nessuno se lo ricorda (Di mercoledì 29 settembre 2021) sapete come ha esordito Fatima Trotta in televisione? Siamo sicuri che Nessuno se lo ricorda: ve lo diciamo noi Fatima Trotta è una conduttrice televisiva divenuta famosa grazie allo show comico Made in Sud. Attualmente la Trotta è passata a Mediaset, dove conduce Honolulu insieme a Francesco Mandelli. Nonostante sia molto famosa, siamo sicuri che Nessuno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 29 settembre 2021)hain? Siamo sicuri chese lo: ve lo diciamo noiè una conduttrice televisiva divenuta famosa grazie allo show comico Made in Sud. Attualmente laè passata a Mediaset, dove conduce Honolulu insieme a Francesco Mandelli. Nonostante sia molto famosa, siamo sicuri cheL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 secondo appuntamento con #Honolulu, il nuovo programma comico condotto dall’inedita coppia… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: '#Honolulu' con Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Ospiti di serata gli Arteteca! - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 secondo appuntamento con #Honolulu, il nuovo programma comico condotto dall’inedita coppia… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 secondo appuntamento con #Honolulu, il nuovo programma comico condotto dall’inedita coppia… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 secondo appuntamento con #Honolulu, il nuovo programma comico condotto dall’inedita cop… -