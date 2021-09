Far Cry 6, ecco quando esce il nuovo capitolo della saga Ubisoft (Di mercoledì 29 settembre 2021) I fan della saga Far Cry potranno presto mettere le mani sull’ultimo capitolo: quando esce e dove si potrà giocare lo sparatutto Ubisoft. Dopo una prima parte di 2021 in cui le nuove uscite si sono fatte attendere, la fine dell’anno promette scintille con l’arrivo di diverse saghe videoludiche attese. Già settembre è stato un mese ricco di uscite, con l’arrivo di Death Loop e Kena: Bridge of Spirits su PS5 e Pc e quello ormai prossimo di eFootball (Pes) e FIFA 22 su tutte le piattaforme in commercio. L’inizio di ottobre è tuttavia anche il periodo in cui uscirà il nuovo capitolo di una delle saghe più amate di Ubisoft: Far Cry. Il videogioco, per chi non lo conoscesse, è un Fps (uno sparatutto in prima persona) ed è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 settembre 2021) I fanFar Cry potranno presto mettere le mani sull’ultimoe dove si potrà giocare lo sparatutto. Dopo una prima parte di 2021 in cui le nuove uscite si sono fatte attendere, la fine dell’anno promette scintille con l’arrivo di diverse saghe videoludiche attese. Già settembre è stato un mese ricco di uscite, con l’arrivo di Death Loop e Kena: Bridge of Spirits su PS5 e Pc e quello ormai prossimo di eFootball (Pes) e FIFA 22 su tutte le piattaforme in commercio. L’inizio di ottobre è tuttavia anche il periodo in cui uscirà ildi una delle saghe più amate di: Far Cry. Il videogioco, per chi non lo conoscesse, è un Fps (uno sparatutto in prima persona) ed è ...

