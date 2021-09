Fake news, per l’89,9% degli italiani sono un pericolo serio (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Per l’89,9% degli italiani le Fake news costituiscono un pericolo serio in quanto ritenute in grado di condizionare le opinioni delle persone, soprattutto in momenti particolarmente complicati della loro vita. A dirlo è un sondaggio di Euromedia Research. Quasi tutti gli intervistati dichiarano di verificare e controllare la veridicità e la fonte delle notizie scovate in rete, tuttavia oltre la metà lo fa solo in alcuni casi e per determinate notizie (“sì sempre” 41,7% / “solo in alcuni casi” 51,4%). Il fattore discriminante secondo un italiano su due per poter classificare una notizia come vera o potenziale bufala è sicuramente l’autorità della fonte. Tre cittadini su quattro ritengono necessaria l’introduzione di una legge per regolamentare e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Per,9%lecostituiscono unin quanto ritenute in grado di condizionare le opinioni delle persone, soprattutto in momenti particolarmente complicati della loro vita. A dirlo è un sondaggio di Euromedia Research. Quasi tutti gli intervistati dichiarano di verificare e controllare la veridicità e la fonte delle notizie scovate in rete, tuttavia oltre la metà lo fa solo in alcuni casi e per determinate notizie (“sì sempre” 41,7% / “solo in alcuni casi” 51,4%). Il fattore discriminante secondo un italiano su due per poter classificare una notizia come vera o potenziale bufala è sicuramente l’autorità della fonte. Tre cittadini su quattro ritengono necessaria l’introduzione di una legge per regolamentare e ...

Advertising

carlaruocco1 : Il tema non è la vita privata di #Morisi, ma quello di cui per anni si è servita la #bestia, ovvero odio, gogne, fa… - christianrocca : Fake news del Pd, ormai ridotto a mezzucci da osteria. - lucianonobili : Se si è garantisti, lo si dimostra anche e soprattutto con gli avversari. Il tema non è la vita privata di #Morisi,… - Padrecharles_ : @LaliMarquez97 Come ho già detto, questa è una fake news, i sottotitoli non si leggono attivamente, è come dire che… - GiorgianaAnna : @EsercitoCrucian Palese fake news. Ma la finite di scrivere cretinate non se ne può più! -