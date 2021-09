“Fai vaccinare tuo marito” | il ‘consiglio’ di De Blasio alla moglie di Bolsonaro

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Manda tuoa vaccinarsi, così la smetterà di essere un pericolo per gli altri”. Il sindaco di New York, Bill De, si è rivolto così su Twitterdel presidente brasiliano Jair. Lo spunto è una notizia del New York Times, secondo cui Michellesi è fattacontro il covid-19 durante la sua visita la settimana scorsa a New York, in occasione dell’Assemblea generale del’Onu. Ilè stato l’unico leader del G20 intervenuto all’Onu a dichiarare pubblicamente di non volersi. Delo aveva già attaccato per questo su Twitter. “Se non vuoi vaccinarti, non venire”, lo aveva esortato. Intanto in Brasile la decisione delladel ...