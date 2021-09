Expo Dubai | al Padiglione Italia il premio per miglior progetto imprenditoriale dell’anno negli Emirati Arabi Uniti

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il2020vince ilcomeai prestigiosi Construction Innovation Awards. L’annuncio è giunto in serata nel corso della serata di premiazione dell’edizione 2021 che si è svolta presso Sofitelthe Obelisk, a ormai poche ore dalla cerimonia di apertura dell’Esposizione Universale. Ilarchitettonico firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – aprirà il pubblico il primo ottobre. La società Raq è stato il general contractor aggiudicatario della ...

Roma, 29 set 19:04 - Leonardo porta a2020soluzioni tecnologiche da record: la trivella robotica che si appresta a battere il primato di perforazione sul suolo di Marte, l'orologio atomico più stabile e preciso mai realizzato ...... leggi anche 5G: cos'è, a cosa serve, offerte e copertura della nuova rete TIM partner di2020. Luigi Gubitosi: "Cultura digitale condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile" Il ...Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai vince il premio come miglior progetto imprenditoriale dell’anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti. L’annuncio è giunto in s ...Virgin Hyperloop porterà all'Expo di Dubai una versione vicina a quella di produzione del pod del suo treno subsonico.