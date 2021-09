Ex giudice 'anti crocifisso' rifiuta di deporre sotto croce (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex magistrato Luigi Tosti, costretto a lasciare la toga perché non intendeva più celebrare i processi dove campeggiava il crocifisso, torna in tribunale a Rimini da testimone e riprende la sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex magistrato Luigi Tosti, costretto a lasciare la toga perché non intendeva più celebrare i processi dove campeggiava il, torna in tribunale a Rimini da testimone e riprende la sua ...

