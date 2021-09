Ex brigatisti arrestati in Francia, Parigi rinvia la decisione sulle estradizioni al 12 gennaio. Bocciata la richiesta di incostituzionalità. Pietrostefani è ricoverato in gravi condizioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) I nostri dieci ex brigatisti, alcuni dei quali autori di azioni scritte con il sangue nelle pagine più buie della storia del nostro Paese, resteranno, almeno fino a gennaio, ancora in Francia, dove erano rimasti latitanti da anni (leggi l’articolo) – protetti dalla cosiddetta dottrina Mitterrand – e dove ora sono in libertà vigilata o ricoverati in ospedale. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi ha, infatti, rinviato ogni decisione sulla loro estradizione al 12 gennaio 2022. Di buono, per la giustizia italiana, c’è che la stessa Corte ha bocciato la richiesta di incostituzionalità presentata dalle difese dei dieci, quasi tutti Br, arrestati a Parigi il 28 aprile nel corso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) I nostri dieci ex, alcuni dei quali autori di azioni scritte con il sangue nelle pagine più buie della storia del nostro Paese, resteranno, almeno fino a, ancora in, dove erano rimasti latitanti da anni (leggi l’articolo) – protetti dalla cosiddetta dottrina Mitterrand – e dove ora sono in libertà vigilata o ricoverati in ospedale. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello diha, infatti,to ognisulla loro estradizione al 122022. Di buono, per la giustizia italiana, c’è che la stessa Corte ha bocciato ladipresentata dalle difese dei dieci, quasi tutti Br,il 28 aprile nel corso di ...

Advertising

fcolarieti : Ex brigatisti arrestati in Francia, Parigi rinvia la decisione sulle estradizioni al 12 gennaio. Bocciata la richie… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Ex brigatisti arrestati in Francia, Parigi rinvia la decisione sulle estradizioni al 12 gennaio. Bocciata la richiesta… - LaNotiziaTweet : Ex brigatisti arrestati in Francia, Parigi rinvia la decisione sulle estradizioni al 12 gennaio. Bocciata la richie… -

Ultime Notizie dalla rete : brigatisti arrestati Saman, contatti tra lo zio e il cugino latitante Curiosità: sempre oggi sfileranno in quelle aule di tribunale anche gli ex brigatisti scovati in ... per le decisioni su entrambi gli arrestati. ...

La rivoluzione che non c'era: il terrorismo degli Anni di piombo Ascolta su Spreaker. Il 29 aprile 2021 sono stati arrestati in Francia sette ex terroristi, tutti condannati per atti di terrorismo compiuti oltre 40 ... Alcuni brigatisti iniziarono a collaborare con le ...

San Lorenzo: arrestato Roberto Vitelli, ex brigatista di Prima Linea RomaToday Ex terroristi Tempi lunghi a Parigi Fra i tanti fronti aperti, nella giustizia internazionale, c’è anche quello sull’estradizione degli ex terroristi italiani arrestati in Francia. Procedimento che si sta trascinando da mesi. La Corte d ...

San Lorenzo: arrestato Roberto Vitelli, ex brigatista di Prima Linea In casa dentro un soppalco nel soggiorno sono quindi stati trovati altri 8 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e un manoscritto con cifre e nomi. Sottoposti a controllo gli agenti hanno qui ...

Curiosità: sempre oggi sfileranno in quelle aule di tribunale anche gli exscovati in ... per le decisioni su entrambi gli. ...Ascolta su Spreaker. Il 29 aprile 2021 sono statiin Francia sette ex terroristi, tutti condannati per atti di terrorismo compiuti oltre 40 ... Alcuniiniziarono a collaborare con le ...Fra i tanti fronti aperti, nella giustizia internazionale, c’è anche quello sull’estradizione degli ex terroristi italiani arrestati in Francia. Procedimento che si sta trascinando da mesi. La Corte d ...In casa dentro un soppalco nel soggiorno sono quindi stati trovati altri 8 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e un manoscritto con cifre e nomi. Sottoposti a controllo gli agenti hanno qui ...