Europa League, Spalletti: "Sono tutti pronti". Insigne: "Questo è il Napoli più forte"

Tempo di lettura: 10 minuti

Al Napoli Konami Training Center si è tenuta la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia del match di Europa League contro lo Spartak Mosca. Il tecnico azzurro ha presentato la gara insieme al capitano Lorenzo Insigne.

LE PAROLE DI INSIGNE

"Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché la strada è lunga sia in campionato che in Europa. Non dobbiamo farci travolgere dall'entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremo essere pronti a fare il nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla vittoria".

