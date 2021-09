Esteban Garcia: un nuovo ruolo nella MotoGP (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da Yamaha a KTM. Così Esteban Garcia rimane legato alla MotoGP, nonostante la brusca esclusione dal lato box di Maverick Vinales. Il capotecnico spagnolo, sostituito in fretta e in furia dalla casa di Iwata a Barcellona, ha riallacciato i rapporti con il costruttore di Mattinghofen, per il quale assumerà un ruolo inedito. Ce lo spiega il boss di Tech3 Hervé Poncharal, intervistato dall’inviato di MotoGP.com Simon Crafar. Esteban Garcia: cosa farà per KTM in MotoGP? Garcia ha già lavorato con KTM in passato. Nel 2013 era capotecnico di Vinales presso il team Laglisse, con il quale il pilota di Roses vinse il titolo mondiale della Moto3. Ha anche collaborato con Ajo prima di essere richiamato dallo stesso Vinales nel 2019, al posto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da Yamaha a KTM. Cosìrimane legato alla, nonostante la brusca esclusione dal lato box di Maverick Vinales. Il capotecnico spagnolo, sostituito in fretta e in furia dalla casa di Iwata a Barcellona, ha riallacciato i rapporti con il costruttore di Mattinghofen, per il quale assumerà uninedito. Ce lo spiega il boss di Tech3 Hervé Poncharal, intervistato dall’inviato di.com Simon Crafar.: cosa farà per KTM inha già lavorato con KTM in passato. Nel 2013 era capotecnico di Vinales presso il team Laglisse, con il quale il pilota di Roses vinse il titolo mondiale della Moto3. Ha anche collaborato con Ajo prima di essere richiamato dallo stesso Vinales nel 2019, al posto ...

MotoGP, Esteban Garcia, ex capotecnico di Vinales, passa a KTM con Tech3

MotoGP, Esteban Garcia, ex capotecnico di Vinales, passa a KTM con Tech3 MotoGP: Hervé Poncharal: "sarà il nostro direttore tecnico. Conosce Garnder e Fernandez fin da bambini, avrà un ruolo chiave"

