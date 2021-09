Esame Young Boys: con il calore dei tifosi l’Atalanta cerca la prima vittoria a Bergamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bergamo. l’Atalanta punta alla prima vittoria in Champions League al Gewiss Stadium. Nel match valido per la seconda giornata della maggiore competizione europea per club, gli uomini di Gasperini mercoledì alle 18.45 sfideranno lo Young Boys. Per la prima volta nella sua storia la Dea incontrerà una squadra svizzera sul suo cammino. I bergamaschi non hanno mai vinto sul rettangolo verde dell’ex Atleti Azzurri: nei tre precedenti incontri contro Ajax, Midtjylland e Liverpool sono arrivati due pareggi e una sconfitta. I nerazzurri si presentano al match in una condizione psicologica quasi al top, la prestazione da leccarsi i baffi messa in mostra a San Siro di fronte ai Campioni d’Italia ha dato maggiore consapevolezza al gruppo. Nonostante non abbia conquistato il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021)punta allain Champions League al Gewiss Stadium. Nel match valido per la seconda giornata della maggiore competizione europea per club, gli uomini di Gasperini mercoledì alle 18.45 sfideranno lo. Per lavolta nella sua storia la Dea incontrerà una squadra svizzera sul suo cammino. I bergamaschi non hanno mai vinto sul rettangolo verde dell’ex Atleti Azzurri: nei tre precedenti incontri contro Ajax, Midtjylland e Liverpool sono arrivati due pareggi e una sconfitta. I nerazzurri si presentano al match in una condizione psicologica quasi al top, la prestazione da leccarsi i baffi messa in mostra a San Siro di fronte ai Campioni d’Italia ha dato maggiore consapevolezza al gruppo. Nonostante non abbia conquistato il ...

